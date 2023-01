Katarzyna Cichopek bez makijażu na siłowni. Zareagował nawet Maciej Kurzajewski

"Pytanie na śniadanie" oraz "Dzień Dobry TVN" od lat walczą o tytuł najpopularniejszej śniadaniówki w Polsce. Siłą tych programów są także prowadzący. Do "Dzień Dobry TVN" niedawno dołączyli Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Krzysztof Skórzyński. Czy ich obecność na ekranie przełożyła się na oglądalność? Poznajcie wyniki oglądalności! "Dzień Dobry TVN" kontra "Pytanie na śniadanie" - wyniki oglądalności Nie da się ukryć, że zarówno o "Dzień Dobry TVN" i jak i o "Pytaniu na śniadanie" jest najgłośniej w kontekście gospodarzy show. Pod koniec sierpnia swój debiut w śniadaniówce TVN zaliczyli Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Krzysztof Skórzyński . Choć minął już ponad miesiąc, każdy odcinek z Rozenek wciąż budzi spore emocje. Zobacz: Małgorzata Rozenek-Majdan zabrała głos w sprawie Jerzego Stuhra w "Dzień Dobry TVN"! Nieco inaczej sprawa wygląda w "Pytaniu na śniadanie" - tam prowadzący się nie zmienili, jednak od paru tygodni całą uwagę skupiają na sobie Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. To właśnie w "Pytaniu na śniadanie" prowadzący show potwierdzili swój związek, udzielając pierwszego wywiadu podczas wspólnych wakacji. Kilka dni później poprowadzili jedno z wydań już jako para. Niektórzy widzowie wprost pisali, że włączą TVP właśnie po to, by zobaczyć, jak zachowują się na żywo aktorka "M jak miłość" i prezenter. Ale czy rzeczywiście zamieszanie wśród gwiazd programu przekłada się na oglądalność? Jak podają wirtualnemedia.pl we wrześniu 2022 roku większym zainteresowaniem cieszyło się... "Pytanie na śniadanie". Poniżej szczegóły! Średnia oglądalność „Pytania na śniadanie” we wrześniu wyniosła 390 tys. Tylko nieco niższą cieszy się...