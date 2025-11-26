Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mają ważny powód do radości - para świętowała ostatnio miesięcznicę ślubu. Z tej okazji wybrali się na romantyczną randkę do jednego z warszawskich lokali. Aktorka pokazała na Instagramie, czym raczyli się podczas spotkania i zachwycała się smakiem nietypowych lodów.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub

W sobotę 25 października w hotelu Drob na Polesiu odbył się długo wyczekiwany ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, który zapoczątkował dwudniowe uroczystości. Pierwszego dnia odbyła się ceremonia, a dzień drugi upłynął pod znakiem sportowych atrakcji przygotowanych przez młodą parę dla gości.

Maciej Kurzajewski pojawił się na ślubie w eleganckim, czarnym garniturze z dwurzędową marynarką, do której wybrał krawat z subtelnym, dyskretnym wzorem. Jego małżonka, Katarzyna Cichopek, zachwycała kreacją zaprojektowaną przez Violę Piekut. Wśród gości znaleźli się znani z różnych środowisk - między innymi Joanna i Jacek Kurscy, Monika Pyrek, Ewa Wachowicz, Mateusz Gessler, Mateusz Kusznierewicz, Agnieszka Hyży z Maciejem Rockiem oraz przyjaciele pary młodej z planu serialu "M jak miłość" i ze stacji Polsat.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski świętują miesięcznicę ślubu

25 listopada minął miesiąc, odkąd Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ślubowali sobie miłość aż po grób. Z tej okazji dziennikarz zabrał ukochaną na randkę do jednego z warszawskich lokali. Podczas randki zakochani raczyli się wyrafinowanymi potrawami, a największe wrażenie na aktorce bez wątpienia zrobiły lody ze szczawiu, które - jej zdaniem - smakowały jak truskawki. Okazuje się, że miesięcznica ślubu nie była dla nich jedynym powodem do świętowania.

To jest miesięcznica, która nam się kojarzy bardzo dobrze, ale też Katarzynki, czyli imieniny Katarzyny przekazał prezenter.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski świętują miesięcznicę ślubu fot. Instagram @katarzynacichopek

