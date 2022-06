W miniony czwartek 31 marca w gmachu Ufficio Primo w Warszawie obyła się gala Wiktory 2021, na której pojawiła się między innymi Katarzyna Cichopek. Pięknej aktorce dopisywał dobry humor - gwiazda chętnie pozowała dla fotoreporterów na ściance i obdarowywała ich uśmiechami. Kiedy zaś Katarzyna Cichopek znalazła się już na sali, w której odbywało się wydarzenie, gwiazda "M jak miłość" mogła liczyć na towarzystwo... Macieja Kurzajewskiego. Obydwoje świetnie się razem bawili! Co tak naprawdę ich łączy? Zobacz także: Uśmiechnięta Katarzyna Cichopek wychodzi ze studia "Pytania na śniadanie". ZDJĘCIA PAPARAZZI Co łączy Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego? Odkąd dowiedzieliśmy się o rozstaniu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela, fani oraz media jeszcze uważniej śledzą życie byłych już partnerów. Aktorka i tancerz nie zdradzili powodów zakończenia swojego związku, więc nic dziwnego, że plotek wokół tego tematu nie brakuje. Niedawno pojawiły się nawet doniesienia, że w tych trudnych chwilach Katarzyna Cichopek może liczyć na ogromne wsparcie od kolegi z pracy, Macieja Kurzajewskiego . Co ciekawe, według informatora "Na żywo" tę dwójkę ma ponoć "łączyć coś więcej niż praca". Kiedy więc Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zostali przyłapani podczas gali Wiktory 2021, znów pojawiły się pytania o ich relację. Gdy w rozmowie z "Super Expressem" padło pytanie o to, co tak naprawdę ich łączy, Maciej Kurzajewski odpowiedział: - Nie komentuję tego - odparł dziennikarz, po czym dodał - Poza tym, że pracujemy w jednym programie. Prowadzimy „Pytanie na śniadanie”. Zobacz także: Marcin Hakiel tęskni za Kasią Cichopek? Słowa tej piosenki nie pozostawiają wątpliwości To jednak...