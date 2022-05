Marcin Hakiel zaczyna "nowe życie", a Kasia Cichopek nie zostaje w tyle: "Gotowa na..."

Rozstanie Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek należy do tych mocno komentowanych w mediach społecznościowych. Na światło dzienne nieustannie wychodzą nowe fakty, dotyczące tej dwójki. Okazuje się, że zarówno tancerz, jak i aktorka, świetnie radzą sobie w nowej, życiowej roli - jako singli czeka na nich zupełnie nowe życie, o czym nie omieszkali wspomnieć na swoich Instagramach.

Katarzyna Cichopek czeka na nowe wyzwania

Odkąd Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poinformowali o swoim rozstaniu, wszystkie oczy skierowane są właśnie na nich. Małżonkowie stwierdzili, że nie chcą się odnosić do sytuacji i wypowiadać na temat powodów i kulisów rozstania. Pomimo tego co chwile pojawiają się nowe informacje, dotyczące m.in. zbliżającego się wielkimi krokami rozwodu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Równie wiele emocji wzbudzają wypowiedzi Marcina Hakiela, dotyczące rozstania. Aktorka jednak także nie pozostaje dłużna w stosunku do byłego partnera - w ostatnim czasie w wywiadzie Katarzyna Cichopek zdradziła za co jest wdzięczna Marcinowi Hakielowi. Wychodzi także na to, że gwiazda "M jak miłość" całkiem nieźle sobie radzi jako singielka. W ostatnim czasie w dużej mierze poświęciła się pracy, a na jej Instagramie, pod najnowszym postem czytamy, że jest:

- Gotowa na nowe wyzwania 💜

Fani zachwyceni Kasią Cichopek

Co miała na myśli aktorka? Równie dobrze mogą to być wyzwania zawodowe, jak i prywatne. Jedno jest pewne - Kasia Cichopek na nowym zdjęciu zachwyca w profesjonalnym, iście wiosennym makijażu. Fani też są takiego zdania:

- Kasiu cudownie foto😘😘💑❤ przepiękna🌹 - Kasiu z każdym nowym wyzwaniem idziesz jak petarda🔥🔥 - Ale petarda 🔥 - Ależ Ci pięknie w tym fioletowym 💜 Kasiu trzymaj tak dalej. Emanujesz świeżością, wdziękiem, kobiecością. Twoje relacje i zdjęcia nie są wymuszone... Jak "pewnej" osoby której wywodów już nie da się słuchać 😮‍💨 Co by się nie stało... Takie jest życie, taki los... Nie można tkwić w czymś co nas dusi i przytłacza... Życzę Ci wszystkiego dobrego jaka by nie była prawda...

Nowy post Kasi zbiegł się z komentarzami Marcina Hakiela, który wyznał, że "układa życie na nowo", dodając także, że swojej byłej partnerce życzy jak najlepiej. Czy aktorka i tancerz chcą pokazać zarówno sobie jak i światu, że cierpienie po rozstaniu mają już za sobą? Wszystko na to wskazuje!