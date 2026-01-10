Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski "przyłapani" pod studiem Polsatu. Mieli poważne miny
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski 10 stycznia 2026 byli gospodarzami nowego wydania "Halo tu Polsat", a po skończonej pracy przed wyjściem z budynku czekali na nich paparazzi. Tego dnia para wyglądała na zamyśloną, a na ich twarzach widniały poważne miny. Zobaczcie najnowsze zdjęcia paparazzi.
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to jedna z najpopularniejszych par polskiego show biznesu. Małżonkowie tworzą zgrany duet nie tylko w życiu prywatnym, ale także zawodowym - wspólnie prowadzą m.in. popularny program śniadaniowy - "Halo Tu Polsat". Ostatnio mieli swój dyżur w programie, a tuż po pracy czekali na nich paparazzi.
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski "przyłapani" przez paparazzi
Sobotni dzień nie należał do najłatwiejszych jeśli chodzi o warunki pogodowe. Siarczysty mróz i intensywne opady śniegu dawały się we znaki wszystkim. Nic więc dziwnego, że tego dnia również Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie posyłali uśmiechów dla fotoreporterów, tylko skupili się na tym, aby jak najszybciej dostać się do samochodu.
Na zdjęciach wykonanych przez paparazzi widzimy też, że ukochany aktorki - jak na prawdziwego dżentelmena przystało - zadbał o to, by Katarzyna Cichopek szybko usiadła do auta, a on sam zajął się odśnieżaniem pojazdu.
Zimowe stylizacje Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego
Warto również zwrócić uwagę na stylizacje, jakie tego dnia wybrali Cichopek i Kurzajewski. Aktorka miała na sobie beżową, pikowaną kurtkę puchową o krótszym kroju, która dobrze chroni przed chłodem, a jednocześnie podkreśla sylwetkę. Całość uzupełniała biała czapka typu beanie, idealnie wpisująca się w zimową aurę. Pod kurtką widać było jasny golf, który dodał stylizacji klasy.
Dolną część zestawu stanowiły białe spodnie, które optycznie rozjaśniły całość i nadały lekkości, mimo zimowych warunków. Na nogach Katarzyna Cichopek miała ciepłe śniegowce w odcieniach beżu i brązu, wykończone futerkiem - praktyczne, a zarazem modne. Stylizację dopełniła brązowa torebka noszona na ramieniu.
Z kolei Maciej Kurzajewski miał na sobie jasnobeżowy, długi płaszcz z kapturem, a pod spodem jasny sweter, ciemne jeansy oraz brązowe buty zimowe. Stylizację uzupełniały charakterystyczne dla prezentera okulary w ciemnych oprawkach.
Zobaczcie najnowsze zdjęcia Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.
Zobacz także: