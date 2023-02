Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pod siedzibą TVP. Po pracy ogłosili: "Idzie nowe" 

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poprowadzili razem sobotnie wydanie "Pytania na śniadanie" i standardowo tuż pod siedzibą TVP czekali na nich paparazzi. Prezenterzy porannego programu tryskali dobrym humorem i ciągle się uśmiechali. Być może ma to związek z radosną nowiną, którą ogłosili kilka godzin po pracy...

Cichopek i Kurzajewski ogłaszają: "Idzie nowe"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski piątkowy wieczór spędzili na hucznej premierze spektaklu z Anną Muchą w roli głównej. Nie mogli jednak długo poimprezować - już kolejnego dnia o poranku pojawili się w świetnych humorach w "Pytaniu na śniadanie". Pod studiem TVP zostali sfotografowani przez paparazzi - ciągle trzymali się za ręce i uśmiechali się do siebie. Mieli wyjątkowy powód.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na swoim Instagramie podzielili się z fanami zdjęciem ze znanym projektantem wnętrz i napisali: "Idzie nowe". Czy to oznacza, że w końcu planują zamieszkać razem w nowym domu? Wszystko na to wskazuje - choć aktorka "M jak miłość" i dziennikarz są parą już od kilku miesięcy, nadal dzielą swoje życie na dwa mieszkania. Kurzajewski do tej pory nie mógł przeprowadzić się do Cichopek ze względu na swoją mamę, z którą mieszka w podwarszawskiej willi. Media donosiły jednak, że para jest w trakcie szukania nieruchomości. I najwidoczniej, znaleźli ją. Gratulujemy!

Instagram/@katarzynacichopek

To najpewniej z tego powodu Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski byli w doskonałych humorach. Ale trudno im się dziwić - w końcu wspólne zamieszkanie to naprawdę ważna decyzja! Kolejnym krokiem będzie... ślub? Na ten temat para nie chce rozmawiać:

Myślimy poważnie o naszym związku, ale ktoś tu wprowadza czytelników w błąd albo chodzi o zupełnie inny ślub. My takie informacje zostawiamy dla siebie — powiedziała Cichopek w rozmowie z Plejadą, kiedy pojawiły się spekulacje, że pobiorą się już w sierpniu w Grecji.

Zobaczcie więcej nowych zdjęć Kasi i Macieja spod siedziby TVP.

