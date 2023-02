Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski jednak nie kupują nowego domu! Mają inne plany

Po tym, jak Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski się zaręczyli, pojawiały się pytania o to, jakie są ich plany życiowe. Para prezenterów "Pytania na śniadanie" wciąż ze sobą nie zamieszkała i media spekulowały, co jest tego przyczyną. Potem pojawiły się pogłoski, że zakochani zamierzają kupić wspólny dom. Ale i co do tego nie było pewności. Wreszcie wszystkie wątpliwości rozwiał Maciej Kurzajewski. W rozmowie z portalem Pudelek ujawnił, jaka jest prawda.

Maciej Kurzajewski zdradza, dlaczego nie kupi nowego domu z Katarzyną Cichopek

Na początku października, w dzień 40. urodzin Katarzyny Cichopek, aktorka i Maciej Kurzajewski ujawnili, że są razem. Wówczas ta wiadomość wywołała wielkie emocje wśród internautów. Swoje trzy grosze do zamieszania dokładała także była żona prezentera, Pulina Smaszcz, która zresztą składając gwieździe "M jak miłość" osobliwe urodzinowe życzenia, niejako wymusiła na parze wyznanie prawdy.

Teraz jest już pewne, że burza minęła, a Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wpłynęli na spokojne wody swojej miłości: razem prowadzą śniadaniówkę TVP, ciesząc się sympatią widzów, a już kilka miesięcy temu na palcu aktorki pojawił się pierścionek, potwierdzający, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski się zaręczyli. Teraz prezenter wyjaśnił, jakie są ich dalsze wspólne plany. Okazuje się, że zakupu domu nie będzie bo... zamierzają wyremontować stary dom prezentera.

W rozmowie z Pudelkiem Maciej Kurzajewski zdradził, że podjęli taką decyzję m.in. ze względów praktycznych.

- To są czasy, w których nad wszystkim trzeba się dobrze zastanowić. My doszliśmy do wniosku, że dla nas lepszym rozwiązaniem, bardziej praktyczne dzisiaj będzie to, byśmy dostosowali dom, w którym mieszkam do wspólnych potrzeb naszych, naszych dzieci, także mojej mamy. Ten dom będziemy modernizować - przekazał Pudelkowi dziennikarz.

Maciej Kurzajewski dodał, że jego ukochana ma mnóstwo pomysłów na to, co można zmienić, a w remoncie pomagać im będzie architekt Jonatan Kliczewski, z którym Katarzyna Cichopek współpracowała w programie TVP "Operacja aranżacja".

- Kasia wspólnie z architektem, z którym pracowała i tworzyła program aranżacyjny dla kanału TVP Kobieta, mają bardzo dużo pomysłów, jak to zrobić, jak powinien wyglądać finalnie ten nasz dom. Najważniejsze jest to, że w tym domu, każda z bliskich nam osób znajdzie swoje bezpieczne, komfortowe miejsce - wyjaśnił Maciej Kurzajewski.

Przy okazji prezenter zdradził również, jak jego mama i ukochana bardzo dobrze się dogadują.

- Oby została z nami jak najdłużej i zawsze nam towarzyszyła. Pewnie, że tak, bardzo mnie to cieszy, że panie też tak doskonale się rozumieją, właściwie innego scenariusza nie brałem pod uwagę. Korzystamy na tym wspólnie. Wspólnie dajemy sobie wsparcie, my też mamy ogromną pomoc ze strony mojej mamy i jeżeli możemy stworzyć taką rodzinę wielopokoleniową - to to jest tylko na plus dla nas wszystkich - dodał entuzjastycznie.

Czekamy zatem na pierwsze wieści w sprawie remontu i życzymy powodzenia w tym niełatwym przedsięwzięciu.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER