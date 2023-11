To dla nich najszczęśliwszy czas. Kasia Warnke i Piotr Stramowski są od 1,5 miesiąca rodzicami i już planują pierwsze wspólne wakacje z córeczkę. Małżonkowie już za kilkanaście dni wyjadą do miejsca, które najbardziej kochają, czyli Miami na Florydzie. Zostaną tam aż cztery tygodnie! Mogą sobie pozwolić na tak długie wakacje, bowiem oboje mają teraz przerwę w zdjęciach. Szczególnie Piotr w ostatnich miesiącach pracował jak natchniony. Do kin weszły już filmy z jego udziałem: „Fighter”, „Ultraviolet” i „Sługi wojny” oraz serial „Żmijowisko”, a premierę będzie jeszcze miał thriller „Solid Gold”. Po powrocie czekają na nich kolejne propozycje

Nowe doświadczenie

Jeszcze w sierpniu, tuż przed urodzinami córeczki, Piotr mówił w wywiadzie dla „Flesza”, że martwi, się czy zdołają z Kasią zdążyć wyjechać na wakacje. Wtedy nie udało im się pojechać ale na szczęście znaleźli rozwiązanie. Piotr miał już plan jak przeorganizować swoje życie

- Z pewnością będę musiał wszystko uważniej planować. Jak to zrobię, jeszcze nie wiem. Nigdy przecież nie byłem w takiej sytuacji (śmiech). To będzie moje pierwsze doświadczenie. I tym się jaram! - mówił aktor w rozmowie z „Fleszem”.

