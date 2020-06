Kasia Tusk z rodzicami wybrała się na wybory w białej sukience. Blogerka udowodniła, że kocha francuski szyk!

Kasia Tusk tradycyjnie już wybrała się na wybory z rodzicami. Od lat razem w niedzielny poranek wyborczy udają się na spacer, aby oddać głos. Tak też było w tym roku! Córeczka blogerki prawdopodobnie została w domu razem z tatą, Stanisławem Cudnym. Rodzina w eleganckich stylizacjach i z uśmiechami na twarzy zagłosowała w wyborach prezydenckim.

Największą uwagę przyciąga stylizacja Kasi Tusk. Blogerka postawiła na klasykę w eleganckim wydaniu i założyła prostą, białą sukienkę. Widać, że uwielbia francuski styl! Tylko spójrzcie na ten prosty, ale dopracowany w każdym calu look!

Elegancka Kasia Tusk w drodze na wybory!

Kasia Tusk, co roku zaskakuje prostymi i eleganckimi stylizacjami, które wybiera na wybory. Jak wiadomo blogerka jest zakochana w prostych, minimalistycznych zestawach i uwielbia ponadczasowy styl Francuzek.

Tym razem córka Donalda Tuska zachwyca białą sukienką o prostym kroju z ozdobnymi patkami zamiast kieszonek. Co ciekawe blogerka w tym zestawie dodatki ograniczyła do niezbędnego minimum i wybrała jedynie czarne szpilki w szpic z małą ozdobną kokardką. Ten look to klasa sama w sobie!

Sami zobaczcie!

Zobacz także: Trendy wiosna 2020. Kasia Tusk w postrzępionych jeansach z Zary. Ale jej czółenka to dopiero hit!

East News

Kasia Tusk zawsze uczestniczy w wyborach z rodzicami i standardowo zachwyca swoją stylizacją. W tym roku wyglądała doskonale w tzw. "małej białej". Blogerka po raz kolejny udowodniła, że uwielbia francuski szyk.

East News