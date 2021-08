Kasia Tusk już oficjalnie potwierdziła, że została mamą, publikując na Instagramie zdjęcie ze spaceru z dzieckiem. Do tej pory jednak nie zdradziła jego płci, ale wszyscy na podstawie zdjęć wyprawki domyślali się, że jest to dziewczynka. Okazuje się, że te informacje potwierdziła szwagierka blogerki w komentarzu pod zdjęciem. Sprawdźcie, co dokładnie napisała! Zobacz: Kasia Tusk pokazała zdjęcie ze spaceru z córką. Jaki wybrała wózek? Znamy cenę! Kasia Tusk urodziła córkę! Kasia Tusk bardzo chroni swoją prywatność. To ona decyduje, jakie informacje ze swojego życia publikuje i podchodzi do tego bardzo selektywnie. O narodzinach swojego pierwszego dziecka poinformowała bez zbędnych słów, umieszczając na Instagramie zdjęcie ze spaceru. Pod postem posypały się gratulacje. Fanki blogerki doceniają, że informacje przekazuje z taką klasą. Jeden z komentarzy napisała współautorka bloga, Zosia Cudny i tym samym potwierdziła to, o czym wszyscy spekulowali - Kasia Tusk urodziła córkę! Moje najkochańsze - pod zdjęciem napisała Zosia Cudny, szwagierka Kasi. Sądzicie, że blogerka będzie miała jej to za złe? Wyświetl ten post na Instagramie. No words needed...❤️ Spóźnialskich zapraszam na blog 😘 #newchapter #piesPortos Post udostępniony przez MakeLifeEasier (@makelifeeasier_pl) Lut 4, 2019 o 6:20 PST Kasia Tusk z mężem, Staszkiem Cudnym i córeczką Kasia Tusk z dzieckiem