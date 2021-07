Kasia Tusk już nie jest w stanie ukryć ciążowego brzuszka. Ale on duży!

W polskim show-biznesie w ostatnich tygodniach jedną z najbardziej elektryzujących wiadomości był news o ciąży Małgorzaty Kożuchowskiej . Aktorka, choć nieoficjalnie nie potwierdziła tej radosnej informacji, wzbudza wielkie zainteresowanie na salonach. Każdy bowiem dopatruje się ciążowego brzuszka, a gwiazda robi wszystko by go ukryć. Przypomnijmy: Ciężarna Kożuchowska na planie show Młynarskiej. Wybiera coraz luźniejsze kreacje Czyżby Martynę Wojciechowską również dotknął tzw. baby-boom? Dziennikarka na swoim Facebooku wrzuciła zaskakujące zdjęcie z bocianem w roli głównej. Podpisała je w tajemniczy sposób: Dzisiaj na planie zdjęciowym programu "Kobieta na krańcu świata" pojawił się nowy bohater. Nie bez powodu - pisze dziennikarka. Fani podróżniczki od razu zaczęli podsycać atmosferę na Facebooku, gratulując drugiej ciąży. Wojciechowska ma już bowiem 6-letnią córkę, Marysię. Czyżby więc spodziewała się drugiego dziecka? Warto zaznaczyć fakt, że zdjęcie nie zostało wstawione dziś, czyli w dzień prima aprilis, kiedy niektóre z gwiazd lubią robić sobie żarty . Z drugiej jednak strony, Kasia Burzyńska , która oficjalnie potwierdziła swoją ciąże jakiś czas temu, niedawno przyznała,że zrobiła to tylko ze względu na kampanię społeczną, której szczegóły zdradzi niebawem. Być może Martyna również postanowiła weprzeć tajemniczy projekt? Czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Zobacz: Wojciechowska ma słabość do kobiet: Dziewczyny są fajniejsze Mieszkanie Martyny Wojciechowskiej: