Instagramowy profil Kasi Tusk pełen jest pięknych fotek. Nic dziwnego, córka szefa Rady Europejskiej jest bardzo popularną instagramerką i blogerką. Ciągle jednak brakowało jednego zdjęcia - z urodzoną pod koniec stycznia córeczką Kasi i Staszka Cudnego. Ale wreszcie! Kasia pochwaliła się właśnie uroczym zdjęciem z wakacji!

Kasia Tusk pokazała zdjęcie córki

Kasia Tusk wypoczywa właśnie we Włoszech, a konkretnie w miejscowości Monterosso, położonej w wyjątkowo urokliwej części Ligurii znanej jako Cinque Terre. Rajskie plaże, piękne zatoczki i kolorowe kamieniczki malowniczo przyklejone do skalistych wzgórz wokół. To z pewnością wyjątkowa sceneria na wyjątkowe wakacji z maleństwem. Może to właśnie skłoniło Kasię, by na popularnym profilu Make Life Easier pokazać wreszcie córeczkę.

Zdjęcia dziecka Kasi i Stanisława pokazywały się już wprawdzie, jednak dotąd było to albo dzieło paparazzich, albo trochę przypadkowe publikacje na profilach innych osób. Tym razem zdjęcie zamieściła sama szczęśliwa mama.

Słońce, drzewka oliwne... i brak suszarki do włosów - napisała Kasia.

Zobaczcie:

Jak Wam się podoba. Prawda, że piękne? A brak suszarki wcale nie zaszkodził. Fanki na profilu piszą, że Kasi, która zwykle bardzo dba o włosy, do twarzy w "surferskich falach" na głowie. Do tego widać, że córeczka Kasi rośnie jak na drożdżach. Rodzice oraz dziadek Donald muszą być naprawdę dumni.

To zdjęcia Kasi i córeczki, które pokazały się niedawno na zdjęciach z jednej z imprez.