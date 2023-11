Pod koniec stycznia tego roku Kasia Tusk i jej mąż Stanisław Cudny po raz pierwszy zostali rodzicami. Para powitała na świecie córeczkę. Blogerka bardzo długo ukrywała ten fakt w tajemnicy, tak samo jak ciążę. Dopiero gdy jej krągłości stały się już bardzo widoczne i nie dało się ich ukryć, śmielej zaczęła się dzielić radosną nowiną z fankami.

Od momentu narodzin córeczki Kasia Tusk bardzo chroni jej prywatność. Do tej pory nie znamy nawet imienia jej córeczki, a na jej profilu nie pojawią się zdjęcia małych stópek czy rączek. Kasia Tusk nie poszła również w ślady innych gwiazd i do tej pory nie pokazywała swojej córeczki z tyłu. Teraz jednak to się zmieniło! Zobaczcie więcej poniżej.

Kasia Tusk wreszcie pokazała córeczkę

Kasia Tusk najwyraźniej postanowiła zmienić taktykę, bo ostatnio wybrała się na branżową imprezę, gdzie... zabrała swoją córeczkę! To rzadka sytuacja i odważny krok ze strony Kasi - w końcu nie mogła mieć pewności, że wszyscy uszanują jej prośbę i nie pokażą na swoich profilach w social mediach twarzy jej córeczki (tak jak to zrobiła Marina w przypadku Klary Lewandowskiej).

Okazało się jednak, że żadna fotografia twarzy córeczki Kasi Tusk nie wyciekła do sieci, za to sama blogerka chętnie pokazywała zdjęcia z imprezy, na których widać jej pociechę. Córeczka Kasi Tusk rośnie jak na drożdżach!

Sami zobaczcie:

Córeczka Kasi Tusk zaliczyła już imprezę z blogerkami

