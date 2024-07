Kasia Tusk na swoim blogu oprócz stylizacji pokazuje, że warto się cieszyć z drobnych rzeczy. Dzieli się też wrażeniami z podróży tak jak we wczorajszym wpisie na temat pierwszej wizyty w Brukseli i odwiedzin u rodziców.

Córka Donalda Tuska dzisiaj pokazała, jak spędza wakacje i co sprawia jej największą radość! Mylą się Ci, którzy myślą, że Kasia Tusk buszuje po butkach w Paryżu czy opala się na Rodos. Tusk woli Polskę, a konkretnie polską wieś. Zresztą zobaczcie sami.

Kasia Tusk na wakacjach

My też chcielibyśmy tam być! A Wy?

I just had my own "Gladiator moment"... #zboże #Polskielato #kochamPolske #fieldsofgold #buszujacawzbozu A photo posted by Created by Katarzyna Tusk (@makelifeeasier_pl) on

Jul 24, 2015 at 8:15am PDT

Kilka wieści z Sopotu już niebawem na @makelifeeasier_pl #mojemiejscenaziemi #newpostinprogress #seagirl #kochampaski #kochamPolske A photo posted by Created by Katarzyna Tusk (@makelifeeasier_pl) on

Jul 16, 2015 at 5:42am PDT

Najlepsze zachody słońca na świecie???? #Sopot #sunset #balticsea #wieczornekapiele #zamoczylamglowe #romantycznewieczorytakiejakten A photo posted by Created by Katarzyna Tusk (@makelifeeasier_pl) on

Jul 17, 2015 at 10:42am PDT