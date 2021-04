Kasia Tusk jest w drugiej ciąży?! Fani nie mają wątpliwości, że już widać ciążowe krągłości. Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia

Kasia Tusk pomimo ogromnej popularności należy do tych gwiazd, które bardzo cenią sobie prywatność. I choć autorka popularnego bloga "Make Life Easier" na bieżąco dzieli się z fanami swoją codziennością, to stara się być bardzo powściągliwa w kwestiach poruszania tematów związanych z rodziną. Przypominamy, że zarówno jej ślub jak i pierwsza ciąża były owiane ogromną tajemnicą. Nic więc dziwnego, że w sieci od czasu do czasu pojawiają się plotki o kolejnej ciąży Kasi. Tym razem, fani jednak są przekonani, że ich ulubienica naprawdę spodziewa się kolejnego zdjęcia. Popatrzcie tylko na najnowsze zdjęcia blogerki! Widać już ciążowe krągłości?

Kasia Tusk jest w drugiej ciąży?!

Plotki o tym, że Kasia Tusk jest w ciąży przybrały ostatnio na sile, a wszystko przez wymowny post celebrytki na temat rodzicielstwa. Na początku kwietnia Tusk opublikowała na swoim blogu obszerną relację o macierzyństwie, a także pokazała ulubione książeczki swojej córki, Liliany. Co ciekawe, tematyka bajek dla dziewczynki sprawiła, że w sieci zawrzało. Okazało się, że publikacje mają na celu przygotować maluchy na narodziny rodzeństwa. I choć Kasia wtedy nie zaprzeczyła, ani nie potwierdziła plotek, jakoby spodziewała się drugiego dziecka, internauci niemal na każdej fotografii celebrytki doszukiwali się jej rosnącego brzuszka.

Do tej pory Tusk chętnie pozowała w dopasowanych stylizacjach, jednak od jakiegoś czasu zamieniła je na oversizowe sukienki, czy obszerne koszule ukrywające jej kształty. Jednak to najnowsze instagramowe zdjęcie blogerki sprawiło, że internauci już nie mają wątpliwości, że ich idolka niebawem po raz kolejny zostanie mamą.

Na śledzonym przez ponad 392 tys. osób instagramowym koncie Kasi właśnie pojawiło się zdjęcie, które wprawiło jej obserwatorów w osłupienie. Blogerka zapozowała w płaszczu, przewiązanym na ramionach luźnym sweterkiem, jednak to jej poza najbardziej przykuwa wzrok. Tusk w sugestywny sposób zakrywa okolice brzucha.

- Baby on board? 😮 - na filmie żadnego brzuszka nie widać 😂😂😂😂😂 - Moim zdaniem właśnie widać, a już najlepiej widać w granatowej szmizjerce w Wielkanoc. Prędzej czy później Pani Kasia nie ukryje tego - komentują zachwyceni fani.

Jak dotąd Kasia Tusk nie odniosła się do plotek na temat swojej drugiej ciąży. Zobaczcie zdjęcie, które wzbudziło aż tyle emocji:

Kasia Tusk pod koniec stycznia 2019 roku po raz pierwszy została mamą. Od tego czasu córeczka blogerki regularnie pojawia się w mediach społecznościowych swojej mamy.

Choć Kasia ukrywa twarz swojej pociechy i bardzo ceni sobie prywatność, jej najnowsze zdjęcie sprawiło, że fani nie mają wątpliwości, że ich idolka w subtelny sposób przekazała im wieści o rychłym powiększeniu się jej rodziny.