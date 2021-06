Katarzyna Tusk potwierdziła drugą ciążę tymi zdjęciami? Fani już pospieszyli z gratulacjami!

Informacje na temat drugiej ciąży Katarzyny Tusk zaczęły się pojawiać w mediach już w kwietniu. Blogerka na Instagramie pozowała w luźnych stylizacjach, które w doskonale zasłaniały brzuch, a w relacji na Instastory zaprezentowała książęczki, które czyta swojej córce, a wśród nich pojawiła się historia o siostrzyczce - to wywołało lawinę sugestii, że Kasia Tusk w ten sposób przygotowuje córkę na powitanie nowego członka rodziny. Niedawno teściowa blogerki Anna Lutomska na łamach "Super Expressu" w pewnien sposób potwierdziła szczęśliwą nowinę. Do tej pory Kasia Tusk nie odniosła się do informacji o drugiej ciąży, ale teraz pokazała nowe zdjęcia z wakacji. Widać na nich ciążowy brzuszek?

Katarzyna Tusk potwierdziła drugą ciążę tymi zdjęciami?

Katarzyna Tusk po raz pierwszy została mamą w 2019 roku. To wtedy na świat przyszła Liliana, która stała się oczkiem w głowie swoich rodziców. Blogerka nie zdecydowała się nigdy na publikację wizerunku córki, choć dziewczynka od czasu do czasu pojawia się w mediach społecznościowych swojej sławnej mamy. Kasia Tusk to tej pory utrzymywała w tajemnicy wszystkie ważne wydarzenia ze swojego prywatnego życia i komentuje je na własnych zasadach. Tak było w przypadku ślubu blogerki ze Stanisławem Cudnym, który odbył się w sekrecie i wygląda na to, że w tym przypadku będzie podobnie. Choć spekulacje na temat ciąży Kasi Tusk nie ustają, ona sama nie odnosi się do tych informacji, ale powoli jej bliscy zdradzają co nieco na ten temat:

Jakże to wieści szybko się roznoszą! Bardzo się wszyscy strasznie cieszymy i trzymamy kciuki, żeby wszystko było dobrze. A że wszystko idzie ku dobremu, także z pandemią, jesteśmy dobrej myśli. Żeby tylko ludzie się szczepili i wszystko wróci do normy! - powiedziała dla Se.pl Anna Lutomska, mama Stanisława Cudnego, męża Kasi Tusk.

Teraz blogerka pokazała nowe zdjęcia w luźnej sukiece, na których można dostrzec ciążowe krągłości. Fani blogerski pod nowym zdjęciem ze słonecznej Toskanii gratulują Kasi Tusk wielkiech zmian w jej życiu:

- wyglądasz zjawiskowo, wielkie gratulacje i dużo zdrowia dla Was🥰

- Gratulacje p. Kasiu

Tylko spójrzcie na najnowsze zdjęcia Kasi Tusk. Faktycznie widać już brzuszek ciążowy, a może to sukienka ułożyła się niefortunnie?

Kasia Tusk wypoczywa w malowniczej Toskanii. Blogerska ostatnio pochwaliła się zdjęciem w białej sukience, która idealnie zakrywa wszelkie krągłości, również te ciążowe. Na zdjęciach Internauci mimo to dopatrzyli się mocno zaakrąglonego ciążowego brzuszka. Faktycznie jest widoczny?

Instagram / makelifeeasier_pl

Fani Katarzyny Tusk już od dawna sugerują, że blogerska ukrywa swój stan pod luźnymi stylizacjami. Gwiazda Instagram nie lubi mówić o swoim życiu prywatnym, ale jej najnowsze zdjęcia sprawiły, że posypały się gratulacje od fanów.