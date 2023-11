Niedawno Kasia Tusk napisała na swoim blogu o idealnej zielonej herbacie, którą udało jej się w końcu znaleźć. We wpisie nie byłoby nic zastanawiającego, gdyby blogerka nie napisała, że jest to doskonała herbata dla kobiet w ciąży, dzięki niskiej zawartości kofeiny.

Nareszcie znalazłam zieloną herbatę, która mi smakuje. (…) Kukicha to zielona herbata, której skład w całości tworzą gałązki i łodygi liści – te części herbacianych krzewów, których nie znajdziemy w innych herbatach. Stąd też jej nazwa: „kuki” w języku japońskim oznacza łodygę lub patyk. (...) Jej smak przez to jest zdecydowanie inny: delikatniejszy, słodszy i lekko orzechowy. Dzięki znikomej zawartości kofeiny kukicha świetnie nadaje się do picia dla dzieci, kobiet w ciąży i o późnych porach dnia. - napisała Kasia Tusk na swoim blogu Make life easier.