Wszystko zaczęło się od zdjęć, które paparazzi zrobili ostatnio w Sopocie Katarzynie Tusk (31) i Stanisławowi Cudnemu (31). Dziennikarze wypatrzyli na palcu architekta… obrączkę. Czy to dowód, że para jest już po ślubie?

Internauci od razu skojarzyli to ze zdjęciem, które Katarzyna zamieściła na swoim blogu kilka tygodni wcześniej.

Czy była to sesja ślubna? Tego nikt nie wie. Pewne jest natomiast, że o ślubie Tusk i Cudnego media donosiły w ostatnich latach co najmniej kilka razy…

– Od kilku lat dostajemy informacje, że Kasia „na pewno” bierze ślub. Nigdy jednak nie udało nam się zrobić zdjęć, które by to potwierdziły – mówi „Fleszowi” jeden z trójmiejskich paparazzi.

Katarzyna i Stanisław zaręczyli się w 2013 roku. Rok później pojawiły się plotki, że planują wesele w luksusowym spa w Wielkim Głęboczku. Potem pisano, że ślub odbył się w Nowym Mieście Lubawskim, a bezpieczeństwa gości pilnowali funkcjonariusze BOR.

Kolejna bomba wybuchła na jesieni 2015 roku, kiedy Tuskówna wydała książkę, w której pisała, co powstrzymuje ją od zrobienia porządków w garderobie:

Dla wielu to był dowód, że ślub jednak się odbył, bo czy inaczej Katarzyna nazywałaby ukochanego mężem? Blogerka wtedy już tylko pomieszkiwała u mamy w Sopocie, a większość czasu spędzała u rodziców Cudnego, w domu w Orłowie w Gdyni. Dopiero pod koniec 2016 roku kupiła mieszkanie w sopockiej kamienicy, dziesięć minut spacerkiem od mamy.

Dlaczego córka Donalda Tuska nie chce potwierdzić, że jest już po ślubie?

Milczeniu Katarzyny nie dziwi się Karolina Korwin-Piotrowska.

– Ona konsekwentnie nie wpuszcza mediów do życia prywatnego, bo wie, że jeżeli zrobi to raz, to będzie to droga w jedną stronę. Jest jak brytyjska rodzina królewska, niczego nie komentuje. Celebryci, mający cennik na swoje medialne usługi, mogą się od niej tylko pilnie uczyć – śmieje się dziennikarka.