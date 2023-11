Od kilku lat paparazzi dostają informacje, że Katarzyna Tusk „na pewno” bierze ślub. Nigdy jednak nie udało im się zrobić zdjęć, które by to potwierdziły. Katarzyna i Stanisław zaręczyli się w 2013 roku. Rok później pojawiły się plotki, że planują wesele w luksusowym spa w Wielkim Głęboczku. Potem pisano, że ślub odbył się w Nowym Mieście Lubawskim, a bezpieczeństwa gości pilnowali funkcjonariusze BOR.

Kolejna bomba wybuchła na jesieni 2015 roku, kiedy Tuskówna wydała książkę, w której pisała, co powstrzymuje ją od zrobienia porządków w garderobie:

Teraz mamy kolejne informacje, jakoby ślub odbył się w wakacje w Rzymie.

Milczeniu Katarzyny nie dziwi się Karolina Korwin-Piotrowska.

Ona konsekwentnie nie wpuszcza mediów do życia prywatnego, bo wie, że jeżeli zrobi to raz, to będzie to droga w jedną stronę. Jest jak brytyjska rodzina królewska, niczego nie komentuje. Celebryci, mający cennik na swoje medialne usługi, mogą się od niej tylko pilnie uczyć", mówi dziennikarka.