Kasia Tusk wzięła sekretny ślub ze Stanisławem Cudnym, z którym spotyka się już od dziesięciu lat. Kasia nie powiedziała o tym wprost, ale kiedy dziennikarz zapytał jej partnera co na jego palcu robi... obrączka. Cudny odpowiedział:

To chyba oczywiste, co znaczy ta obrączka na moim palcu. Niestety żadnych informacji nie będę udzielał, jestem osobą prywatną - powiedział w rozmowie z "SE".

Kiedy odbyła się uroczystość? Zakochani nie zdradzają takich szczegółów, ale jeden z wpisów Kasi Tusk może sugerować, że ślub został zorganizowany w lipcu.

Na blogu czeka na Was mnóstwo zdjęć z lipca - na pewno na długo zapamiętam ten miesiąc ❤️ - Kasia pisała pod zdjęciami z Rzymu.

Teraz para po ślubie może nareszcie cieszyć się tylko sobą - wyjechali w podróż poślubną na Lazurowe Wybrzeże. Kasia podzieliła się zdjęciami z ich wyjazdu na swoim Instagramie. Zobaczycie je w galerii.

My jeszcze raz składamy gratulacje Stanisławowi i Kasi, a was zachęcamy do obejrzenia zdjęć z ich wyjazdu. Widoki zapierają dech w piersiach!

