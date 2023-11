Kasia Tusk wyszła za mąż?! Wszystko na to wskazuje! O tym, że jedna z najpopularniejszych blogerek modowych planuje ślub plotkuje się od dawna. Kilka tygodni temu magazyn "Show" donosił, że Kasia Tusk już niebawem poślubi swojego partnera Stanisława Cudnego, z którym spotyka się już od dziesięciu lat. I chociaż sama Kasia Tusk nie skomentowała wówczas medialnych informacji, to atmosferę wokół jej ślubnych planów podgrzały zdjęcia opublikowane na jej blogu. Na fotkach pozowała w białej sukni ślubnej i pisała o "epickiej chwili". Teraz "Super Express" pokazał zdjęcie Staszka Cudnego z obrączką! Jak to skomentował?

Kasia Tusk już po ślubie?

Czy obrączka na serdecznym palcu ukochanego Kasi Tusk oznacza, że para jest już po ślubie? Stanisław Cudny w rozmowie z dziennikiem odpowiedział na to pytanie!

To chyba oczywiste, co znaczy ta obrączka na moim palcu. Niestety żadnych informacji nie będę udzielał, jestem osobą prywatną- powiedział w rozmowie z "SE".

Kiedy odbyła się uroczystość? Zakochani nie zdradzają takich szczegółów, ale jeden z wpisów Kasi Tusk może sugerować, że ślub został zorganizowany w lipcu.

Na blogu czeka na Was mnóstwo zdjęć z lipca - na pewno na długo zapamiętam ten miesiąc ❤️ - Kasia pisała pod zdjęciami z Rzymu.

Nie pozostaje nam więc chyba nic innego jak pogratulować parze!

Wszystko wskazuje na to, że blogerka wyszła w lipcu wyszła za mąż.