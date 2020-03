Kasia Stankiewicz wyjawiła, dlaczego ucieszyła się, że odpadła z "Dance, Dance, Dance"! "Stałam się obiektem jednoosobowego tandetnego show"

W sobotę 7. marca z programu "Dance, Dance, Dance" odpadła pierwsza para. Po zsumowaniu ocen jurorów okazało się, że to Kasia Stankiewicz i jej siostra muszą opuścić show. Wokalistka bardzo ucieszyła się na tę wiadomość, a jej reakcja zszokowała jurorów i niektórych widzów. W niedzielny poranek w "Pytaniu na śniadanie" Kasia Stankiewicz wyjawiła, dlaczego zareagowała w taki sposób! Padły naprawdę mocne słowa!

Zobacz także: Kasia Stankiewicz ucieszyła się, że odpadła z "Dance, Dance, Dance"! Reakcja Muchy ostra jak zawsze: "Nie kumam...”

Kasia Stankiewicz zdradziła, dlaczego ucieszyła się, że odpadła z "Dance, Dance, Dance"!

W drugim odcinku "Dance, Dance, Dance" oczywiście nie zabrakło emocji, wzruszeń i przede wszystkim ostrych ocen najsurowszej jurorki show - Anny Muchy! Niestety z programem musiała też pożegnać się pierwsza para. Okazało się, że według jurorów najsłabiej zaprezentowały się siostry Stankiewicz i to one musiały opuścić show. Kasia wyglądała jednak na bardzo szczęśliwą i nie kryła swojej radości, że to właśnie ona i jej siostra opuszczają program. Zachowanie wokalistki mocno zdziwiło jurorów, a przede wszystkim Annę Muchę!

Nie kumam tego. Nie rozumiem! [...] Jestem rozczarowana. Jestem autentycznie zawiedziona, jest mi przykro. Mam poczucie, że Kasia przede wszystkim oddała ten program i udział w tym programie walkowerem. Jest mi strasznie przykro, spodziewałam się gry fair play. Dlaczego ktoś oddaje program, kiedy ma wszystkie warunki, atuty po swojej stronie? - powiedziała Anna Mucha.

W niedzielny poranek Kasia i Ania Stankiewicz gościły w programie "Pytanie na śniadanie". W rozmowie z Marceliną Zawadzką i Tomaszem Wolnym wokalistka zdradziła, że odebrano jej chęć nauczenia się czegoś nowego w programie "Dance, Dance, Dance", a także pozbawiono jej przeżycia fantastycznej przygody.

Moja szczera chęć uczenia się czegoś, przeżycia fajnej przygody - nie bez znaczenia był też wątek charytatywny, została mi szybko odebrana i jakby stałam się obiektem jednoosobowego tandetnego show, które nie zasługuje nawet na ripostę - powiedziała Kasia Stankiewicz.

Myślicie, że chodzi o mocne komentarze Anny Muchy, które padły już w pierwszym odcinku? Poniżej możecie zobaczyć reakcję Kasi na wiadomość, że jej duet opuszcza program!

Zgadzacie się ze słowami Kasi Stankiewicz?

Natasza Młudzik / Arsen Petrovych / TVP

Kasia nie kryła swojej radości z powodu odpadnięcia z "Dance, Dance, Dance"!