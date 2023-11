Za nami trzeci dzień festiwalu Top of the Top 2019 w Sopocie. Na scenie pojawiła się cała plejada gwiazd, która wykonała największe hity z dawnych lat. Wśród artystów nie zabrakło m.in. Maryli Rodowicz czy Michała Szpaka. Na scenie pojawiła się także Katarzyna Stankiewicz z zespołem Varius Manx. Artystka jak zwykle zwracała uwagę swoją stylizacją, bo pokazała niemal... wszystko! Zobaczcie odważny look gwiazdy poniżej.

Kasia Stankiewicz w srebrnej odważnej sukni na festiwalu

Kasia Stankiewicz wyjątkowo rzadko bywa na salonach i pokazuje się publicznie, ale gdy już to zrobi, to oczy wszystkich zwrócone są zawsze w jej stronę. Artystka doskonale wie, jak przyciągać uwagę i potrafi to robić przy pomocy swoich stylizacji, które zawsze są bardzo skąpe. Kasia Stankiewicz już nieraz wywoływała medialną burzę, pokazując światu różne części swojego nagiego ciała podczas telewizyjnych występów i tak było i tym razem!

Artystka pojawiła się w Sopocie w srebrnej sukni projektu Serafina Andrzejaka, która odsłoniła bardzo dużo - gwiazda miała nagie plecy i nogi za sprawą luźno zwisających pasów materiału, które miały tworzyć dół sukni. Gdy Kasia Stankiewicz szalała na scenie widzowie mogli również podziwiać jej nagą... pierś. O tym looku z pewnością jeszcze długo będą mówić wszyscy! A wam się podoba stylizacja artystki?

Sprawcą tego dzieła sztuki, które na wczorajszym festiwalu zdobiło moje oblicze jest @serafinandrzejak! ❤️Żebyście widzieli jak On to rzeźbił! Znam Sefcia sporo lat, a niezmiennie jestem pod wrażeniem Jego ogromnego talentu i tak samo wielkiej skromności. Kłaniam się wspaniałej ekipie, z którą Serafin lepił tę suknię. - napisała Kasia.

Jak oceniacie ten look?

Artystka pokazała na scenie niemal wszystko! Za odważnie? Dla wielu internautów to właśnie ona wyglądała najlepiej!

W Sopocie Kasia zaśpiewała dwa single z Varius Manx - kultowe "Orła cień" i "Kot bez ogona"!