Kasia Sokołowska ma powód do świętowania: jej pierwsze dziecko, synek Iwo Lew, który przyszedł na świat niedługo przed jej 50. urodzinami, właśnie skończył 10 miesięcy. Z tej okazji dumna mama podzieliła się wyjątkowymi ujęciami z synem i nie tylko - zobaczcie, kto jeszcze im towarzyszył!

Gdy w 2022 roku na świat przyszedł pierwszy syn Kasi Sokołowskiej, w mediach głośno było o tym, że gwiazda została mamą w wieku niemal 50 lat. W kolejnych miesiącach po porodzie media rozpisywały się też o nienagannej figurze gwiazdy po ciąży. Teraz Ivo Lew, potomek Kasi Sokołowskiej, skończył już 10 miesięcy, a jego mama podzieliła się kilkoma wspólnymi kadrami - na jednym z nich mamie i synkowi towarzyszy też psi członek rodziny. Uwagę zwracają też dopasowane stylizacje jurorki "Top Model" i małego Ivo Lwa - nie wydaje się to niczym dziwnym, szczególnie w kontekście zamiłowania 50-letniej gwiazdy do mody.

Pod wpisem Kasi Sokołowskiej niemal natychmiast pojawiło się wiele komentarzy z życzeniami dla małego Ivo Lwa, a także komplementami dla samej mamy. Nie zabrakło też słów zdziwienia, że synek gwiazdy to już taki duży chłopiec!

- 10 miesięcy to już bardzo dorosły chłopiec ????

- Piękna, spełniona kobieta i mama!

- Niedługo roczek będzie świętować niech mu wszystko co dobre sprzyja????????

- Czas leci ???? a dopiero co się urodził ????

- Wszystkiego najlepszego dla Ivo i rodziców ????