Katarzyna Sokołowska i Artur Kozieja świętują pierwszą rocznicę ślubu. Z tej okazji na Instagramie jurorki "Top Model" pojawiły się niepublikowane dotąd artystyczne kadry z ceremonii, która była owiana tajemnicą. W komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i gratulacji od fanów.
Katarzyna Sokołowska i Artur Kozieja właśnie świętowali pierwszą rocznicę swojego ślubu, który odbył się w tajemnicy 6 grudnia 2024 roku. Para do tej pory nie dzieliła się szczegółami ceremonii, jednak z okazji jubileuszu gwiazda „Top Model” postanowiła zrobić wyjątek i opublikowała na swoim Instagramie kilka artystycznych zdjęć z tego wyjątkowego dnia.
Kasia Sokołowska świętuje pierwszą rocznicę ślubu
Zdjęcia, które Kasia Sokołowska opublikowała z okazji rocznicy ślubu, dalekie są od klasycznych ślubnych portretów. Mają wyraźnie artystyczny charakter - rozmyte tło, nietypowe ujęcia i subtelna gra światłem podkreślają intymność i emocjonalny wymiar tego wydarzenia. Fanów zachwyciło nie tylko piękno fotografii, ale także radosna nowina o tym, że to już rok od tej wyjątkowej ceremonii. Pod nowym postem Kasi Sokołowskiej szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych i gratulacji od internautów.
Ślub Kasi Sokołowskiej był owiany tajemnicą
Ślub Katarzyny Sokołowskiej i Artura Koziei odbył się w tajemnicy, z dala od mediów i paparazzi. Dopiero po kilku dniach od ceremonii Sokołowska opublikowała subtelne zdjęcie obrączek i białej mini sukienki, dając do zrozumienia, że zmieniła stan cywilny.
Choć Katarzyna Sokołowska znana jest z obecności w mediach jako jurorka programu „Top Model” oraz reżyserka pokazów mody, jej życie prywatne pozostaje w cieniu fleszy, dlatego takie kadry, jak te, które właśnie pojawiły się na Instagramie gwiazdy, to prawdziwa rzadkość!
