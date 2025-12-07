Katarzyna Sokołowska i Artur Kozieja właśnie świętowali pierwszą rocznicę swojego ślubu, który odbył się w tajemnicy 6 grudnia 2024 roku. Para do tej pory nie dzieliła się szczegółami ceremonii, jednak z okazji jubileuszu gwiazda „Top Model” postanowiła zrobić wyjątek i opublikowała na swoim Instagramie kilka artystycznych zdjęć z tego wyjątkowego dnia.

Kasia Sokołowska świętuje pierwszą rocznicę ślubu

Zdjęcia, które Kasia Sokołowska opublikowała z okazji rocznicy ślubu, dalekie są od klasycznych ślubnych portretów. Mają wyraźnie artystyczny charakter - rozmyte tło, nietypowe ujęcia i subtelna gra światłem podkreślają intymność i emocjonalny wymiar tego wydarzenia. Fanów zachwyciło nie tylko piękno fotografii, ale także radosna nowina o tym, że to już rok od tej wyjątkowej ceremonii. Pod nowym postem Kasi Sokołowskiej szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych i gratulacji od internautów.

Gratulacje dla Was, wielu, wielu wspólnych lat

Wszystkiego co najpiękniejsze kochani

Udanej rocznicy - piszą internauci

Zdjęcia, którymi pochwaliła się Katarzyna Sokołowska z okazji rocznicy ślubu, możecie zobaczyć na końcu artykułu.

Ślub Kasi Sokołowskiej był owiany tajemnicą

Ślub Katarzyny Sokołowskiej i Artura Koziei odbył się w tajemnicy, z dala od mediów i paparazzi. Dopiero po kilku dniach od ceremonii Sokołowska opublikowała subtelne zdjęcie obrączek i białej mini sukienki, dając do zrozumienia, że zmieniła stan cywilny.

Choć Katarzyna Sokołowska znana jest z obecności w mediach jako jurorka programu „Top Model” oraz reżyserka pokazów mody, jej życie prywatne pozostaje w cieniu fleszy, dlatego takie kadry, jak te, które właśnie pojawiły się na Instagramie gwiazdy, to prawdziwa rzadkość!

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: