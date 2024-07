Wielkim zwycięzcą 62. Konkursu Eurowizji 2017 jest Portugalia, którą reprezentował Salvador Sobral z utworem "Amar Pelos Dois". Polska i Kasia Moś ostatecznie zajęła 22 miejsce na 26 państw w finale. Jak Kasia komentuje swoją odległą pozycję w finale konkursu? Czy jest zawiedziona? Odbiera to jako porażkę? Zobaczcie!

Jestem bardzo bardzo zadowolona. Jesteśmy nisko, ale naprawdę naszym celem było wejść do finału. Do finału nie dostały się genialne kraje jak Finlandia czy Albania, więc na prawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, szczęśliwi i gratulujemy Portugalczykowi. Bardzo mocno w niego wierzyliśmy i wiedziałam że wygra. Wracamy do naszych piesków, do pięknej Polski. Do naszej pracy. 1 czerwca koncert, na jesieni płyta. Dziękujemy za wsparcie. Wykonaliśmy swoje zadanie w 100% - skomentowała swój udział w Eurowizji 2017 Kasia Moś dla Onet.muzyka.pl