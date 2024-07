Kasia Kępka do tej pory kojarzona głównie z dziennikarstwem, od kilku tygodni spełnia się w nowej roli. Za sprawą ćwiczeń i specjalnej diety, udało jej się schudnąć i sprawić, że sylwetka w niczym nie przypomina tej znanej sprzed lat. Jej wysiłki docenił nawet TVN, który od czasu do czasu zaprasza ją do programu "Dzień dobry TVN", gdzie wraz z trenerem personalnym prezentuje różne ćwiczenia do samodzielnego wykonania w domu. Na tym jednak nie koniec sukcesu Kasi - już wkrótce otworzy w Warszawie studio fitness. Przypomnijmy: Kępka zmieniła się nie do poznania. Zdradziła sekret swojej szczupłej figury

Pozbycie się zbędnych kilogramów nie przyszło jej łatwo - musiała porzucić dotychczasowy tryb życia, zmieniła dietę oraz wprowadziła do swojego planu dnia ćwiczenia fizyczne. Większość z nich zaprezentuje w swojej szkole, jednak zanim dojdzie do jej otwarcia, wraz z kolegą nagrała krótki film instruktażowy z gotowymi ćwiczeniami. Kwestią czasu pozostaje wydanie książki, choć jak przyznaje sama zainteresowana - nie to było jej celem.



Coś rzeczywiście zaczyna się dziać, ale póki co robimy swoje. Nie planowałam takiego obrotu spraw, ale na pewno jestem żywym dowodem na to, że można się zmienić. Nawet po trzydziestce, nawet jeśli już się straciło nadzieję, nawet jak nie znamy się na diecie i treningu. Tylko trzeba naprawdę chcieć i zacząć działać. - zdradza w rozmowie z Gazeta.pl

Poniżej wideo nagrane przez Kępkę. Będziecie ćwiczyć razem z nią?

Przemiana Kępki na przestrzeni lat: