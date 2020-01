Kasia Glinka spodziewa się swojego drugiego dziecka. Aktorka potwierdziła doniesienia o ciąży dopiero niedawno, pokazując zdjęcie naprawdę sporego już ciążowego brzuszka. Obecnie bardzo chętnie dzieli się ze swoimi obserwatorami przemyśleniami na temat ciąży i opowiada o samopoczuciu. Jest również wdzięczna swojemu partnerowi Jarosławowi Bienieckiemu za wsparcie jakie jej okazuje.

Kasia Glinka i Jarosław Bieniecki oczekują narodzin dziecka. Aktorka początkowo nie potwierdzała medialnych doniesień o ciąży. Zmieniło się to dopiero na początku stycznia. Dziś natomiast przyznała, że przez kilka ostatnich dni nie czuła się najlepiej, a jej samopoczucie jest tak zróżnicowane, że czasami ciężko jest jej nad nim zapanować:

Jak u Was ? Ja po kilku nie najlepszych dniach - samopoczucie to teraz jakiś totalny rollercoaster , znów widzę słońce na niebie 😀 a nawet jak go tak naprawdę nie ma .

Aktorka postanowiła szczególnie docenić wsparcie jakie otrzymuje od ukochanego:

😜 @jaro.bieniecki_runmageddon szacun, że nie próbujesz zrozumieć o co mi chodzi bo często sama nie wiem o co. I jak już tak się zastanowię dlaczego taka nieszczęśliwa byłam to kompletnie nie mam pojęcia dlaczego 🤦🏻‍♀️ ściskam i piszcie jeśli też tak miewacie. Zawsze to jakieś pociesznie jeśli jest tutaj choć jedna jeszcze osoba, która tez tak ma????? 😀💪🏻 #poprostuczwartek#dobrydzien#goodday#smile#