Katarzyna Glinka pokazała zaskakujące zdjęcie w białej sukni! Czy to ślubna? Aktorka "Barw Szczęścia" wybrała się do salonu sukien Violi Piekut, gdzie przymierzyła piękną kreację, przywołującą na myśl ślubną. Czy to oznacza, że gwiazda wychodzi za mąż? Prawda może być zgoła inna!

Kasia Glinka w białej sukni prezentuje brzuszek!

Kasia Glinka jest obecnie w ciąży. Gwiazda spodziewa się drugiego dziecka, a ojcem jest jej partner, Jarosław Bieniecki:

Kochani chciałam powiedzieć Wam sama. W czasie , który pozwala już na dzielenie się tak intymnymi informacjami z prywatnego życia...nie chciałam się ukrywać , z resztą choćbym chciała już się nie da😉 Po prostu chciałam powiedzieć Wam kiedy jest już bezpiecznie. Ja nie do końca odnajduję się w czasach w których tak wiele jest na sprzedaż i zależy mi na zachowywaniu odrobiny prywatności . Mam nadzieję, ze to rozumiecie 🙏 najbliższy czas będzie dla mnie szczególny🤰🏻a 2020 na pewno wyjątkowy - napisała na Instagramie jakiś czas temu.

Glinka ma już spory brzuszek i jak wiadomo, ma czasami problem z ubieraniem się. Dlatego polega czasami na zaufanych projektantach, takich jak Viola Piekut! Gwiazda wybrała się niedawno do jej atelier:

Nie jest łatwo ubrać kobietę w ciąży 😆 wiecie ,ze najwygodniej jest w dresach lub legginsach :) tu odstaje tam uwiera , generalnie zawsze jest coś do zatuszowania🧐😃 Dlatego właśnie do niej mam ogromne zaufanie. @violapiekut nikt lepiej i z ogromnym wyczuciem nie ogarnie tematu 😘 ściskam wszystkie Mamuśki !!!

Czy to suknia ślubna? Raczej nie. Najpewniej Kasia szykuje się na wielką galę TeleKamer 2020, która odbędzie się już 3 lutego. Glinka jest nominowana do nagrody w kategorii "aktorka roku". Choć nie wiadomo jeszcze, czy zdobędzie statuetkę, na pewno oczaruje wszystkich!

Kasia jest obecnie w drugiej ciąży. Ma już 8-letniego synka, Filipa.