Kasia Dziurska i Emil Gankowski to para, która wywołała najwięcej emocji w 1. edycji "Dance, Dance, Dance". Widzowie pokochali ich i liczyli na to, że znajdą się w finale, ale jurorzy zdecydowali, że do kolejnego etapu show przejdą - siostry Kazadi oraz Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska. Kasia i Emil przejdą jednak do historii programu, a to za sprawą kilku pięknych solówek trenerki i ich emocjonującego tańca do piosenki Pink "Try". Choć Ida Nowakowska nie była zachwycona tym, jak Emil poradził sobie w tej choreografii, wielu widzów uważa, że to był najlepszy występ tej edycji show.

Co o swoim udziale w show mówi trenerka fitness i jej partner? Czy parze brakuje pracy na planie programu i wielogodzinnych treningów? Powiedzieli nam o tym, jak po programie za tańcem tęskniła Marcelina Zawadzka. A jak to jest w ich przypadku? Zobacz nasz wywiad z Kasią i Emilem!

Kasia i Emil zdobyli wielką sympatię widzów

East News

