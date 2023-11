Ostatnio o Kasi Dziurskiej i jej partnerze Emilianie Gankowskim było głośno za sprawą show "Dance, Dance, Dance". Para podbijała serca widzów, ale niestety nie jurorów. Niedawno pożegnali się z programem. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło - teraz para mogła się skupić na życiu prywatnym i wyjechała odpocząć do Czech. Jak się okazuje, Emilian Gankowski uznał wyjazd za doskonałą okazję do... zaręczyn!

Reklama

Kasia Dziurska i Emilian Gankowski są zaręczeni

Kasia Dziurska pokazała na swoim profilu na Instagramie urocze zdjęcie, jak całuje się z ukochanym. Na jej palcu można zobaczyć pierścionek zaręczynowy. Trenerka wspomniała o nim również w opisie do zdjęcia.

Najszczęśliwsi !! ???? @emilian_gankowski ❤️ Wesołych Świąt ???????? - napisała Kasia Dziurska.

Instagram

Pod fotografią można zobaczyć lawinę gratulacji. Fani są zachwyceni wiadomością.

Gratuluję z całego serca ❤️ Pure love nic dodać nic ująć ???????? WOOOOOOOOW GRATULACJE!!!!! Nie było innej możliwości ???????????? GRATULACJE ZAKOCHAŃCE!!! ❤️???????? TAAAK!❤️ Gratulacje ????????❤️

Kim jest narzeczony Kasi Dziurskej?

Kasię Dziurską i Emiliana Gankowskiego łączy miłość do sportu. Oboje są trenerami. O ile o Kasi Dziurskiej wiadomo całkiem sporo, o tyle jej partner do tej pory nie był medialny. Wiadomo jednak, że kiedyś był piłkarzem! Od kilku lat zajmuje się natomiast kulturystyką.

Przyłączamy się do gratulacji i czekamy na ślub! :)

Kasia Dziurska i Emilian Gankowskim są ze sobą od lat

Instagram

Kasię i Emiliana łączy wspólna pasja

Instagram