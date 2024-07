Kasia Cichopek często widywana jest na imprezach w ubraniach z popularnych sieciówek (zobacz: Aktorka w kreacji H&M). Na imprezie ramówkowej Polsat Cafe aktorka z serialu „M jak miłość” miała na sobie białą dopasowaną sukienkę z falbaną w talii, którą można kupić w Zarze za 199zł. Do niej dobrała szpilki w modnym fasonie peep-toe i zieloną kopertówkę. Kasia jest miłośniczką tego typu prostych i grzecznych sukienek. Za sprawą tej stylizacji oficjalnie dołączyła do gwiazd (takich jak ostatnio Natalia Lesz, Honorata „Honey” Skarbek i Julia Kamińska), które lubią ubrać się na większe imprezy za niewielkie pieniądze. Co myślicie o tym zestawie?

