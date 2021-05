Kasia Cichopek w długiej, wiosennej sukience za 135 zł! Ten wzór to must-have tej wiosny

Dobrze wiemy, że lubicie piękne stylizacje Katarzyny Cichope k , dlatego tak często je prezentujemy. Gwiazda "M jak miłość" doskonale wie, co jest teraz modne! Ostatnio o pierwsze miejsce królowej stylu zaczęła rywalizować nawet z... Małgorzatą Rozenek-Majdan. Tym razem Cichopek zachwyciła nas swoją letnią sukienką. Tylko spójrzcie, ile kosztuje kreacja od znanego projektanta! Zapłaciłybyście tyle pieniędzy za letnią sukienkę? Kasia Cichopek w sukience od Korsa Ostatnio Kasia Cichopek zaangażowała się w nową akcję dotyczącą pszczół. Gwiazda pragnie, aby powstało więcej dodatkowych uli. O pomoc prosi swoich fanów w sieci. (...)Wspólnymi siłami chcemy aby powstało dodatkowych 10 uli zasiedlonych pszczołami 🐝 Bez pszczół nie ma życia na ziemi 🌍 #pszczoły #pszczoływmieście #życie #earth #ziemia #eko #ekologicznie - apeluje do swoich fanów Kasia na Instagramie. Zobacz także: Seksowna Katarzyna Cichopek w czerwonej sukience za 150 zł. Wiemy, gdzie ją kupicie! Jak należy ubrać się do pszczół tak, aby nie zaatakowały? Kasia Cichopek ma na to sposób, a jest nim piękna żółto-czarna sukienka od Michaela Korsa. Teraz jej kreację można kupić w promocji. Cena? 489 złotych zamiast 819 złotych! Maxi sukienka wykonana jest z lekkiego materiału. Ramiączka są ledwo widoczne a dekolt marszczony. Najlepiej pasuje do sandałków i czapki. Należy ją ubierać, gdy jest ciepło - czytamy na stronie producenta. Internauci porównali Kasię do pszczółki Mai! Co ciekawe, gwiazda nie zapomniała o kapeluszu pszczelarskim! Naszym zdaniem wygląda świetnie i nakrycie głowy tylko dodaje jej uroku. Śliczna Ta pszczółka 😉 Co to za pszczółka wśród...