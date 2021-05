Katarzyna Cichopek już poczuła lato i zaprezentowała się w przepięknej ażurowej sukience. Stylizacja gwiazdy tak bardzo spodobała się jej fankom, że w komentarzach pod zdjęciem aktorki, pojawiło się mnóstwo pytań o to, gdzie można ją dostać. My znaleźliśmy dla Was podobną propozycję w świetnej cenie. Zobaczcie sami.

Katarzyna Cichopek zachwyca modną letnią stylizacją

Katarzyna Cichopek od lat jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. W szafie aktorki znajduje się wiele ciekawych propozycji od znanych światowych projektantów, ale także nie brakuje świetnych elementów garderoby ze znanych sieciówek. Gwiazda doskonale orientuje się w modowych trendach, dlatego wybór tej sukienki, w ogóle nas nie dziwi. To hit lata 2021!

Chociaż pogoda w tym roku nas na razie nie rozpieszcza, to jednak warto już powoli rozglądać się za wakacyjnymi stylizacjami. Propozycja Kasi Cichopek spodobała się nie tylko nam, ale także wielu fankom gwiazdy. Ażurowa biała sukienka, którą pochwaliła się aktorka, to absolutny must have w szafie każdej kobiety, która kocha modę.

- Cudowna sukienka❤️❤️❤️❤️❤️ - Ta sukienka😍 Gdzie można kupić? - Też się chętnie dowiem skąd sukienka?🥰 - Przepiękna sukienka 😍 - Pani Kasiu obłędne sukienka można prosić namiary - piszą fanki.

Jak się okazało, model sukienki, który ma na sobie Kasia Cichopek pochodzi z kolekcji Michaela Korsa. Sami spójrzcie, jak pięknie wygląda w niej gwiazda!

Instagram/Katarzyna Cichopek

Specjalnie dla fanek stylu Kasi znaleźliśmy podobną propozycję w super cenie. Fantastyczną sukienkę w stylu aktorki znajdziecie na stronie renee.pl za jedynie 119 złotych. Każda kobieta będzie wyglądać w niej rewelacyjnie - wystarczy dobrać sneakersy lub sandały i macie murowany hit lata 2021! Która z Was się na nią skusi? Bo my na pewno!