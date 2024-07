Kasia Cichopek od lat jest jedną z najbardziej znanych twarzy telewizji Polsat. Prowadziła tam takie programy jak "Tylko nas dwoje" czy "Jak oni śpiewają". W stacji Polsat Cafe miała swój program o macierzyństwie. Wiele razy aktorka występowała też na żywo jako konferansjerka polsatowskich festiwali, m.in. podczas sopockich "TopTrendów".

Jakiś czas temu wszystko uległo zmianie. Polsat jakby rzadziej zaczął sięgać po Cichopek. Nie da się nie zauważyć, że na ekranie zrobiło się jej znacznie mniej.

Jak donosi dziennik "Fakt", zastaną sytuację postanowiła wykorzystać konkurencyjna stacja TVN. I zaczęło się kuszenie rolą w nowej produkcji stacji. Tą zaś jest serial o roboczej nazwie "Rules of engagement", który opowiada o perypetiach dwóch par i ich przyjaciela-singla. Cichopek miałaby zagrać jedną z głównych ról. Póki co, negocjacje trwają. Z pewnością, dla aktorki decyzja do najłatwiejszych nie należy.

Ciekawe, czy Kasia zdecyduje się na odejście ze stacji, dzieki której przecież zyskała ogromną popularność. Jak myślicie? Chcielibyście zobaczyć ją w nowym tvn'owskim tasiemcu?



