Katarzyna Cichopek świętuje urodziny męża. Pokazała zdjęcia z dziećmi! Tak wyglądają Adam i Helena 

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek należą do grona gwiazd, które bardzo strzegą swojej prywatności. Bardzo cenią swoje życie rodzinne, a dzieci są dla nich najważniejsze! Aktorka i tancerz są rodzicami 11-letniego Adama i 7-letniej Helenki. Chociaż do tej pory małżeństwo ukrywało twarze swoich pociech, to jednak tym razem Marcin Hakiel zrobił wyjątek. Zobaczcie jak wyglądają pociechy Kasi Cichopek i Marcina Hakiela! Zobacz także: Odważne zdjęcie Katarzyny Cichopek w bikini. Jednak fani dopytują o coś zupełnie innego! Marcin Hakiel pokazał twarze dzieci! Do kogo są podobni Adaś i Helenka? Kasia Cichopek i Marcin Hakiel to jedna z najbardziej lubianych par polskiego show biznesu. Widać, jak ważna jest dla nich rodzina i dzieci! Para raczej unika wielkich wyjść, gdyż zdecydowanie bardziej woli poświęcić ten czas dla Adama i Helenki. Ostatnio para intensywnie podróżuje po Polsce, a Marcin Hakiel postanowił podzielić się z fanami pięknym zdjęciem, na którym możemy zobaczyć jak wyglądają jego dzieci! Pod fotografią tancerz zamieścił również wzruszający wpis. Ostatnio często pytacie jak udało mi się zachować optymizm w tych dziwnych czasach. Odpowiedź jest prosta, rodzina 👨‍👩‍👧‍👦 To dzięki dzieciakom i mojej fantastycznej żonie nie zwariowałem jeszcze w tym zwariowanym świecie 😂 żonka nie załapała się na zdjęciu, ale gołębica ją symbolizuje 😁 każdego dnia jestem wdzięczny za to że ich mam i że możemy być razem 💪✌️ - napisał pod zdjęciem z dziećmi Marcin Hakiel. Fani bardzo docenili te piękne słowa, które zamieścił w swoim wpisie Marcin Hakiel! W komentarzach pod postem wielbiciele małżeństwa zaczęli zastanawiać się również, do kogo podobne są ich dzieci. - Synek to cała mamusia ❤️a córeczka tatusia...