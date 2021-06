Wypadek Kingi w " M jak miłość " to będzie jedno z najdramatyczniejszych wydarzeń w tym sezonie! Zduńska omal nie przypłaci życiem potknięcia i kiedy znajdzie się w szpitalu z podejrzeniem wstrząsu mózgu jej rodzina będzie przeżywała prawdziwy horror! Kiedy Piotrek odbierze telefon od syna i usłyszy w słuchawce, że Kinga nie żyje będzie załamany... Tato, wracaj! Mama spadła ze schodów i się zabiła! - powie tylko Misiek. Czy to oznacza, że Katarzyna Cichopek pożegna się z serialem? Nowe zdjęcia jednoznacznie wskazują, że Zduńska wyjdzie z tego cało ! A co stanie się po wypadku? Kinga wróci do zdrowia a może od tego momentu będzie zdana na najbliższych? Zobaczcie, co stanie się tuż po wypadku Zduńskiej! Kinga w "M jak miłość" wróci do zdrowia? Upadek Kingi w "M jak miłość" poważnie wystraszy jej rodzinę. Dzieci, widząc leżącą nieprzytomną mamę będą przerażone, a Piotrek w końcu zda sobie sprawę, że tylko na Kindze tak naprawdę mu zależy. Kiedy nieprzytomna Zduńska trafi do szpitala, a lekarze będą podejrzewali wstrząs mózgu Piotrek nie będzie opuszczał jej na krok. Jak już wiadomo Kinga przeżyje feralny upadek ze schodów, ale to dramatyczne wydarzenie mocno wpłynie na jej życie! Na nowych zdjęciach z planu, które pojawiają się na instagramowych kontach Katarzyny Cichopek i Marcina Mroczka widać, że para znów się do siebie zbliżyła. Czyżby widmo rozwodu minęło bezpowrotnie? Wszystko wskazuje na to, że teraz cała rodzina zmobilizuje się i zacznie pomagać Zduńskiej. W końcu kobieta pożegna wszystkie kryzysy i depresję? Najprawdopodobniej to właśnie nieszczęśliwy wypadek będzie początkiem powrotu jej życia na właściwe tory! Zobacz także: Kinga z "M jak miłość" umrze i Katarzyna...