Afera między Karoliną, Bartkiem a Jaqueline trwa nadal. Uczestnicy nie ukrywają, że od dawna między nimi iskrzyło i po powrocie do Polski zdecydowali się wybrać na pierwszą randkę i wspólny weekend. Karolina na godzinnym live’e przyznała, że Jaqueline powinna się dowiedzieć o ich relacji, ale nie w taki sposób, jak miało to miejsce. Jak wiadomo, nakryła ich w łóżku. Teraz Karolina wyjaśnia całą sytuację i przyznaje wprost:

Bardzo żałuję, że dowiedziała się po fakcie powiedziała Karolina

Karolina z „Love Island” 8 szczerze o Jaqueline

Po wyznaniu Jaqueline z „Love Island” 8 na temat powodów rozstania z Bartkiem fani nie dowierzali w to, co wydarzyło się po finale. Teraz okazuje się, że Karolina zdecydowała się opowiedzieć, jak cała sytuacja wyglądała z jej perspektywy i przyznała, że faktycznie Jaqueline nakryła ich na namiętnym pocałunku, ale zapewniła też, że oboje byli ubrani i to wcale nie ta sytuacja była powodem rozstania Jaqueline i Bartka, a ich związek miał być jedynie programowy i nie planowali kontynuować go po powrocie do Polski. Mimo wszystko Karolina w mediach społecznościowych przyznała, że Jaqueline nie powinna dowiedzieć się o ich relacji w taki sposób:

Bardzo żałuję, że niestety Jaqueline dowiedziała się po fakcie. Nie zachowaliśmy się na tyle dorośle, żeby jej to powiedzieć. Sytuacja z Rafałem, nie jesteśmy nie budujemy tej relacji dodała Karolina

Karolina nie ukrywa też, że choć nie jest z Bartkiem w oficjalnym związku, to są sobą zauroczeni i planują poznawać się i chodzić na randki, tak jak dzieje się, to kiedy dwoje ludzi się poznaje.

Co do Bartka: nie jesteśmy razem, ale chcemy budować tę relację krok po kroczku i poznać się w świecie rzeczywistym, prawdziwym.

Co ciekawe, w życiu Karoliny po zakończeniu przygody na „Wyspie miłości” przyszła pora na duże zmiany. Uczestniczka zdecydowała się przeprowadzić do Warszawy, zacząć treningi w nowym klubie sportowym i kontynuować relację z Bartkiem.

Przeprowadzam się do Warszawy, do tego wszystkiego dołącza Bartek. powiedziała Karolina