TYLKO U NAS: Lori z "Love Island" w gorzkich słowach o Bartku. Co jej zdaniem wydarzyło w jednym z odcinków, gdy Karolina wyjawiła, że Bartek miał proponować jej intymne chwile w kryjówce?

Lori z "Love Island" gorzko o Bartku

Ostatnio w rozmowie z nami Lori skomentowała zwycięstwo Laury i Armina w "Love Island" i zdradziła, czy spodziewała się takiego obrotu spraw. Teraz zapytaliśmy ją o sytuację z jednego z odcinków podczas Casa Amor, gdy uczestnicy i widzowie byli świadkami dość zaskakującej sytuacji.

Pokazano wówczas fragment nagrania z Karoliną, która wyznała, że były partner proponował jej namiętne chwile w kryjówce. Materiał wywołał ogromne zamieszanie, a Bartek zaczął zarzucać Karolinie kłamstwo. Między uczestnikami doszło do wymiany zdań, a internauci ostatecznie stanęli po stronie mężczyzny, wypominając Karolinie, że wcześniej to ona próbowała flirtować ze swoim byłym partnerem, ale on pozostawał obojętny.

Teraz w rozmowie z naszym reporterem Lori skomentowała wspomnianą sytuację z odcinka "Love Island". Czy według niej Bartek rzeczywiście zaproponował Karolinie seks?

Mam swoje zdanie na temat Bartka. Bartek jest super kumplem, ale [...] uważam, że to Bartek mógł Karolinie nawet zaproponować seks. Niekoniecznie Karolina Bartkowi. Wiele rzeczy zostało niedopowiedzianych, nie rozmawiali o tym. Bartek ma swoje za uszami - stwierdziła.

Jednocześnie Lori opowiedziała o tym, co działo się po całej tej sytuacji w willi. Co takiego nam zdradziła? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!