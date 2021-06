Karolina Sawka grała Nel w filmie "W pustyni i w puszczy". Teraz aż trudno ją rozpoznać

Karolina Sawka właśnie opublikowała zdjęcie topless! Zrobiło się na prawdę gorąco i to nie za sprawą letniego klimatu. Kto by pomyślał, że ta słodka dziewczynka, która podbiła serca Polaków w ekranizacji w "Pustyni i w puszczy" aż tak bardzo się zmieni. Koniecznie zobaczcie, jak wygląda dzisiaj. Zobacz także: 17 lat temu cały świat nucił ich hit "Dragostea Din Tei". Jak dziś wyglądają wokaliści O-Zone? Mamy zdjęcia! Nel z "Pustyni i w puszczy" dorosła! Karolina Sawka publikuje zdjęcia topless Kariera Karoliny Sawki rozpoczęła się 19 lat temu, kiedy wcieliła się w rolę Nel w "Pustyni i w puszczy". Dziś aktorka ma już 29 lat i zachwyca swoją urodą! Karolina Sawka po odegraniu kultowej roli Nel wycofała się z showbiznesu, ale nie zrezygnowała z niego na zawsze. Powróciła jako dorosła już kobieta, dołączając epizodycznie do obsady serialu "M jak Miłość" czy "Pierwsza miłość", gdzie wcieliła się w kontrowersyjną rolę dziewczyny do towarzystwa. 2 lata temu ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną, a od 2015 roku gra w teatrach. Karolina Sawka wyrosła na piękną kobietę, która nie boi się wyzwań. Na jej profilu na Instagramie nie brakuje gorących zdjęć. Na jednym z ostatnich zapozowała topless, pokazując swoją imponującą figurę. Internauci komplementują jej oryginalną i naturalną urodę: - Idealnie naturalne 😁😁 - Gorąco tam u Was - Zjawiskowe te panienki ;) Poznalibyście ją dzisiaj? Zobacz także: Gwiazda "M jak miłość" przeszła sporą metamorfozę! Zobaczcie nową fryzurę aktorki! Karolina Sawka pokazała zdjęcie odważne zdjęcie. Pozuje na nim topless. Poznalibyście w niej Nel z "Pustyni i w puszczy"? ...