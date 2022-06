Karolina Pisarek wyprawiła narzeczonemu huczne urodziny. Tak spędzają ostatnie chwile przed ślubem!  

Karolina Pisarek w ostatnim czasie może pochwalić się pasmem ogromnych sukcesów zawodowych! Gwiazda "Top Model" skupia się na swojej międzynarodowej karierze, jednak ostatnio w jej życiu prywatnym było sporo zawirowań. Gwiazda niedawno rozstała się ze starszym o 17 lat partnerem. Na szczęście modelka nie traci dobrego humoru, a ostatnio świetnie bawiła się na spotkaniu z pewnym przystojniakiem! To syn znanej polskiej aktorki. Zobaczcie sami. Zobacz także: Film, kariera w Stanach... Co czeka Karolinę Pisarek po "Ameryka Express"? Karolina Pisarek wybrała się na randkę? To syn znanej polskiej aktorki! Karolina Pisarek świetnie sobie radzi w show biznesie, a jej kariera modelki w ostatnim czasie nabrała zawrotnego tempa! Zwyciężczyni programu "Ameryka Express" idzie jak burza, a realizacja zamierzonych celów zawodowych, jest dla niej bardzo ważna. 22- latka chce w pełni skupić się na swojej karierze. Ostatnio jednak głośno zrobiło się wokół jej rozstania z partnerem. Związek ze starszym o 17 lat Brazylijczykiem nie przetrwał niestety zbyt długo. Życzę mojemu byłemu partnerowi wszystkiego najlepszego. Teraz postanowiłam skupić się na karierze - powiedziała w rozmowie z "Plejadą" Karolina Pisarek. Co więcej, jak poinformowała "Gala", Karolina Pisarek podobno została również nową prowadzącą programu "Top Model" . Jak widać, czas modelki jest wypełniony w stu procentach zawodowymi zobowiązaniami! Ale gwiazda znalazła również czas na spotkanie z pewnym przystojniakiem! Ostatnio paparazzi przyłapali modelkę na wspólnym wyjściu z... Filipem Sikorą, synem Grażyny Wolszczak ! Karolina Pisarek miała okazję poznać syna aktorki na planie programu "Ameryka Express". Patrząc na te zdjęcia wygląda na to, że są ze sobą...