Ach, co to był za ślub! Bajkowa sceneria, wspaniali goście i przepiękna uroczystość - takie opinie na temat ceremonii zaślubin Karoliny Pisarek i Rogera Salli pojawiają się w większości, jednak znaleźli się też tacy, którzy nie szczędzili modelce uszczypliwości. W sieci pojawiły się komentarze, w których internauci szczerze wyjawili, co im się nie spodobało. Sprawdźcie szczegóły! Internauci szczerze o ślubie Karoliny Pisarek i Robera Salli! "Za duża szopka wokół tego" Karolina Pisarek i Roger Salla wzięli ślub dokładnie 10 czerwca 2022 i była to zdecydowanie jedna z najgłośniejszych ceremonii zaślubin ostatnich miesięcy w polskim show biznesie. Przygotowania do wielkiego dnia modelki i jej ukochanego trwały ponad pół roku i finalnie wszystko zostało dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Wesele Karoliny Pisarek i Rogera Salli było niesamowite - od imponujących dekoracji, wyśmienitego jedzenia, po fantastyczną imprezę taneczną. Trzeba przyznać, że para naprawdę świetnie wszystko zorganizowała. Co zatem mogło się nie spodobać niektórym fanom? Jak się okazało, część z nich twierdzi, że ślub Karoliny Pisarek i Rogera Salli był... zbyt rozdmuchany medialnie. Przypomnijmy, że modelka zaprosiła na swój ślub nawet ekipę "Dzień Dobry TVN" , która stworzyła specjalny reportaż z zaślubin gwiazdy i jej ukochanego. - Za duża szopka wokół tego… - Wszystko na sprzedaż, nawet własne szczęście...smutne - Medialna szopka ! - To bardziej był cyrk niż ślub, ale czego się nie robi, żeby się pokazać - czytamy w sieci. Wyświetl ten post na Instagramie ...