Spodnie Karoliny Pisarek to ulubiony model it-girls. Wiemy, gdzie kupisz podobne ponad 5 razy taniej

Spodnie ze skóry z prostymi oraz szerokimi nogawkami z każdym sezonem są coraz bardziej popularne. Łatwo je stylizować, bo tak jak jeansy, pasują niemal do wszystkiego i sprawdzają się zarówno na co dzień, jak i na eleganckie wyjścia. Noszą je m.in. Kendall Jenner, Hailey Bieber, Bella Hadid, Dua Lipa, Kourtney Kardashian oraz Małgorzata Rozenek-Majdan. Ich fanką jest także Karolina Pisarek, która wybrała model „Gimmy” marki La Mania za 590 zł i zestawiła go z marynarką z identycznego materiału oraz obszernym płaszczem „teddy bear”. Skórzany total look uzupełniła transparentnymi klapkami na obcasie i torebką „Onthego” Louis Vuitton. By całość nie prezentowała się zbyt formalnie zamiast koszuli modelka założyła pod marynarkę t-shirt, również La Mania.

Z czym zestawiać skórzane spodnie?

Skórzane spodnie o prostym kroju są bardzo uniwersalne. W wersji na luzie możesz zakładać do nich oversize'owe bluzy bądź swetry o grubym splocie i sneakersy. Świetnie wyglądają też w połączeniu z prostymi, jednobarwnymi topami oraz wyrazistą złotą biżuterią. Na wieczór warto łączyć je z przeskalowanymi marynarkami, braletkami lub gorsetowymi topami oraz sandałkami na obcasie. Tego typu spodnie możesz stylizować na milion sposobów, zwłaszcza jeśli są w stonowanym kolorze. Najlepiej sięgaj po te w ponadczasowej czerni lub modnych odcieniach brązu.

Spodnie ze sztucznej skóry z sieciówek

Tego typu spodnie są teraz dostępne w każdej popularnej sieciówce i sklepie internetowym. Oto pięć modeli, które z pewnością podrasują twoją codzienną garderobę.

Brązowe spodnie ze sztucznej skóry marki Bershka mają proste nogawki i wyższy stan, dzięki czemu są bardzo korzystne dla sylwetki. Ozdobione są też subtelnymi przeszyciami nad kolanami. Ich cena to 99,99 zł, dostępne są także w czarnym kolorze.

Jeśli lubisz fasony z ozdobnymi szwami wybierz się na zakupy do Stradivariusa. Spodnie o prostym kroju ze sztucznej skóry kupisz za 139 zł. Model dostępny jest też w czarnej i zielonej wersji.

Model z Zary to klasyka. Czarne spodnie z prostymi nogawkami z czarnej, sztucznej skóry to must-have w szafie. Ich cena to 139 zł.

Czarne spodnie z imitacji skóry są także w ofercie H&M. Ich wysoki stan akcentuje wcięcie w talii, a proste nogawki wysmuklają nogi. Model możesz kupić także w białym kolorze, jego cena to 129,99 zł.

Coś dla fanek oryginalnych stylówek. Dwukolorowe spodnie Pull&Bear ze sztucznej skóry z przeszyciami nadadzą trendsetterki sznyt codziennym lookom. Zestawiaj je ze stonowanymi topami i bluzami, by nie miksować zbyt wielu kolorów. Cena spodni to 139 zł.