Karolina Nowakowska, aktorka znana z serialu "M jak miłość", w maju zeszłego roku wyszła za mąż za Macieja Zwolińskiego. Przed ceremonią zdarzył się wypadek, bowiem gwiazda złamała nogę. Aktorka nie zdecydowała się jednak zmienić daty ślubu w obawie o pecha, którego według zabobonów przynosi przekładanie terminu ceremonii.

Niestety, jak donosi "Rewia", aktorka po 10 miesiącach stażu małżeńskiego postanowiła się rozwieść. Okazuje się, że para miała zupełnie inne spojrzenie na świat. Nie pomógł również wybuchowy i uparty charakter celebrytki. Jak sama przyznaje:

Moja mama, pochodząca z Czech Jirina Nowakowska, prowadzi szkołę stepowania. Od dziecka zabierała mnie i do szkoły baletowej, i do teatru, w którym pracowała, więc taniec mam we krwi! Tyle że nie umiem tańczyć nie do rytmu. Więc nie z każdym partnerem mi wychodzi - przekonuje Nowakowska