W zeszłym tygodniu światło dzienne ujrzały informacje o ciąży Magdaleny Popławskiej znanej z serialu "Nie rób scen". Aktorka niechętnie mówi o swoim życiu prywatnym i nie zdradziła, kto jest ojcem dziecka. Wiadomo natomiast, który to już miesiąc. Zobacz: Magdalena Popławska jest w ciąży! Który to już miesiąc?

Teraz do grona szczęśliwych gwiazd dołączyła Karolina Nowakowska, którą widzowie znają z "M jak miłość". Aktorka opowiedziała o swojej nowej roli w "Super Expressie". Wyjawiła, że długo wahała się czy opowiedzieć o tym w mediach i wesołą nowinę chciała ukryć jak najdłużej. Nowakowska zdecydowała się jednak upublicznić tę wiadomość, bo jak sama twierdzi, to najwspanialszy stan:

Długo się zastanawiałam, czy w ogóle o tym mówić. To przecież bardzo osobista, wręcz intymna sprawa. To mój cud. Pomyślałam jednak, że stan, w którym jestem, to najwspanialsze, co mnie spotkało i chciałabym uniknąć zbędnych, nieprawdziwych materiałów pełnych domysłów i sama zabrać głos w tej jakże ważnej sprawie. Ciąża to czas szczególny. I choćby nie wiem, jak bardzo chciana, zawsze jest zaskoczeniem i szokiem - powiedziała w rozmowie z tabloidem.