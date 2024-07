Karolina Malinowska została dziennikarką! Modelka i blogerka będzie przeprowadzać wywiady z gwiazdami dla magazynu "Party". Na co dzień Karolina prowadzi własnego bloga, na którym z dużą dozą szczerości i dystansu opisuje swoje życie. Teraz ma okazję publikować na łamach "Party". Jak osoba doskonale znająca kulisy show-biznesu, idealnie sprawdzi się w roli dziennikarki, która namówi gwiazdy do zwierzeń! Pierwsze wyzwanie? Rozmowa z pogodynką Dorotą Gardias, który można przeczytać w najnowszym numerze "Party". Obie panie przyjaźnią się od lat, więc czytając ten wywiad można odnieść wrażenie, że uczestniczy się w spotkaniu dwóch przyjaciółek. Nie zabrakło szczerych wyznań! O co Karolina Malinowska zapytała gwiazdę stacji TVN? Faceci, nieudane związki, samotne macierzyństwo - to tylko niektóre poruszone kwestie.

Reklama

Dorota Gardias o nieudanych związkach w wywiadzie Malinowskiej

Karolina Malinowska zapytała Dorotę Gardias, jak podsumowuje swoje dotychczasowe życie miłosne. Na drodze ślicznej prezenterki nie brakowało trudnych chwil i nieudanych związków. Jak dziś ocenia jej Dorota? Czy uważa je za porażki, a może wręcz przeciwnie - wyciągnęła z nich naukę?

Dla mnie związek między kobietą i mężczyzną jest czymś bardzo ważnym. Zbyt ważnym. Wina za jego koniec z reguły leży po obu stronach. Zawsze mi się wydawało, że trzeba być dla kogoś w stu procentach. Sądziłam, że jak będę tylko czekać w domu, stać przy garnkach, to będę super-partnerką. No bo przecież poświęcam wszystko... Dziś już wiem, że nie tędy droga. Bo prawda jest taka, że jako kobieta stajesz się wtedy nudna i przewidywalna. Zawsze się ograniczałam. Tak bardzo, że w pewnym momencie już było mało mnie we mnie. To nie może być atrakcyjne dla nikogo. I do tego wszystkiego przestajesz lubić siebie - wyznała szczerze Dorota Gardias.

Ciekawi dalszego przebiegu rozmowy? Koniecznie zajrzyjcie do nowego numeru "Party"!

Zobacz też: Karolina Malinowska pokazała zdjęcie sprzed 16 lat. Nie zgadniecie, z kim na nim pozuje!

Zobacz także

Karolina Malinowska została dziennikarką "Party".

Modelka pochwaliła się nową pracą na swoim Instagramie.

Instagram

Reklama

Pierwszy wywiad Karolina Malinowska przeprowadziła z pogodynką Dorotą Gardias.