Karolina Korwin Piotrowska jak wiadomo jest szczególnie czuła na nienawistne komentarze, wyśmiewanie bezbronnych i bezinteresowne chamstwo. Sama także dorobiła się swoich hejterów, których regularnie blokuje i zgłasza administratorom Facebooka. I namawia innych, by szli w jej ślady.

Po głośnych sprawach - samobójstwie Dominika z Bieżunia i śmierci blogerki modowej Maddinki - kiedy to na ich profilach hejterzy rozpętali prawdziwe piekło Karolina wypowiedziała wojnę chamstwu w Internecie.

Ostatnio Korwin Piotrowska na swoim Facebooku promuje stronę Hejty na fejsie. I zachęca do jej udostępniania. Pomysłodawcy tej strony pokazali zdjęcia autorów hejterskich komentarzy. A ideę akcji tłumaczą następująco:

Hejty firmujesz swoją twarzą. Nie trafiają one wyłącznie do ofiary oraz lajkujących Cię ziomków. Nie znikają po zapomnieniu. Nie schowasz się za niewyraźnym awatarem. Czasem ktoś przejrzy udostępnione przez Ciebie fotki. I zestawi Twój pieczołowicie budowany selfikami wizerunek spoko ziomka, grzecznej dziewczynki, wesołego 10-latka, statecznej matki, ambitnego studenta zagranicznej uczelni, kumpelki-twardzielki, opiekuńczego ojca itp. z Twoimi wpisami przepełnionymi nienawiścią łamiącą nawet zasady poprawnej pisowni.



Pod wpisem Karoliny Korwin Piotrowskiej wywiązała się emocjonująca dyskusja. Większość ludzi popiera ten pomysł, ale niektórzy mają wątpliwości, co do samego sposobu pokazywania autorów nienawistnych komentarzy, a nawet pretensje do dziennikarki za promowanie Hejtów na fejsie. Oto jeden z takich głosów:

Przerażające... Że ktoś taki udostępnia niesprawdzone informacje. Skąd pewność, że rzeczywiście te teksty są prawdziwe? Nie ma screenów komentarzy. Skąd pomysł piętnowania kogokolwiek? Tolerancja, że aż gratuluję Emotikon smile szkoda tylko, że w drugą stronę pani Korwin-Piotrowska zaczęłaby się oburzać.



A co Wy o tym sądzicie? Dobry pomysł czy ryzykowna akcja?



