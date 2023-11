Karolina Korwin Piotrowska przyznała również, że... uciekła sprzed ołtarza!

- Raz byłam o krok od ślubu. O milimetr. Ale nagle zdałam sobie sprawę, że trzeba uciekać sprzed ołtarza, że to nie dla mnie, że nie widzę siebie w tym związku za 10 lat, a co dopiero przez całe życie! Ponad wszystko cenię wolność, i zawsze daję ją drugiej stronie. A przysięga małżeńska to jednak zniewolenie - wyznała Karolina Korwin Piotrowska.