Karolina Korwin Piotrowska skomentowała rozwód Angeliny Jolie i Brada Pitta! Nie da się ukryć, że rozstanie Brangeliny wywołało ogrom emocji w mediach i do tej pory niektórzy nie mogą uwierzyć w to, co się stało.

W poniedziałek aktorka złożyła pozew o rozwód, w którym jako jeden z powodów podała brak porozumienia w kwestii wychowania dzieci. Coraz częściej pojawiają się spekulacje na temat tego, że przyczyną rozpadu małżeństwa był romans Brada Pitta z francuską aktorką, Marion Cotillard, z którą aktor poznał się podczas kręcenia filmu "Sprzymierzeni".

O dziwo odbyło się bez medialnych przepychanek, a prawnik Angeliny Jolie potwierdził informacje o rozwodzie, podkreślając, że gwiazda nie będzie komentować swojego życia prywatnego. Karolina Korwin Piotrowska w rozmowie z Party.pl zaznaczyła, że to koniec medialnej marki "Brangelina" i że Angelina Jolie słusznie postąpiła nie wypowiadając się na temat rozstania w mediach:

To nie tylko rozstanie pary ludzi, ale koniec wielkiej medialnej marki o nazwie "Brangelina". Szaleństwo, jakie wybuchło wczoraj i nadal trwa pokazuje jak bardzo byli oni i nadal są obecni w wyobraźni odbiorców. W przeciwieństwie do polskiego szołbiznesu wielkim gwiazdom w USA nie za bardzo zależy na wylewaniu pomyj na byłego współmałżonka w mediach, wielkich pieniądzach i wielkiej karierze. Lubią ciszę. Prawnicy wynajęci, pozwólmy im to załatwić po swojemu i oby nie straciły na tym dzieci pary. Życzmy im więc, by zrobili to możliwie szybko, bez udziału mediów, bez tak zwanych zwykle żenujących "szczerych wywiadów na wyłączność", bardziej wzorując się na Beacie Kozidrak niż Zbigniewie Zamachowski.

Myślicie, że Angelina Jolie i Brad Pitt jeszcze dojdą do porozumienia?

Angelina Jolie i Brad Pitt pogodzą się?