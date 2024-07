Natasza Urbańska nie może narzekać na brak obecności w mediach. Od kilku tygodni nie brakuje jej bowiem w kolorowych magazynach czy sieci. Jednak kontekst tych publikacji pozwala wierzyć, że chyba nie do końca chodziło jej o taki "sukces". Gdy emocje związane z teledyskiem do "Rolowania" opadły, Natasza przypomniała o swoim talencie projektantki. Przypomnijmy: Urbańska zepsuła piękną figurę fatalną kreacją

Dlaczego publiczność tak krytycznie podchodzi do artystycznej działalności Nataszy? W końcu nie można jej odmówić urody czy talentu, a na palcach jednej ręki można policzyć te projekty, które zostały ocenione pozytywnie. W najnowszym "Maglu Towarzyskim" Karolina Korwin Piotrowska twierdzi, że jest to spowodowane tym, iż Urbańska za bardzo się stara być kimś innym, a ludzie tego po prostu nie kupują. Przywołuje też wywiady, którymi jej zdaniem Natasza medialnie się pogrążyła.



Dziennikarka jest też zdania, że nie powinno się o wszystkie niepowodzenia Nataszy obwiniać jej męża, Janusza Józefowicza. W obiegowej opinii to on właśnie gra pierwsze skrzypce w tym związku i narzuca Urbańskiej swoje wizje jej kariery, zachowań na scenie czy teledysków. Karolina poleca artykuł z "Newsweeka", który kładzie kłam takim interpretacjom.



To jest jedyny artykuł, który pokazuje kulisy tego związku i tej historii. To jest artykuł, który mówi wprost: Natasza Urbańska jest zupełnie inną osobą niż myślicie, ona zawsze była po prostu absolutnym, zdeterminowanym na karierę taranem. To nie jest tak, że Józefowicz zawsze za nią stoi. On jest bardzo miłym misiem do bicia, na którego można zrzucić wszystkie winy, ale większość decyzji podejmuje ona - komentuje Korwin.